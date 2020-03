Zeus! y Mike Patton comparten cover de The Cramps: “Human Fly”

El próximo 1 de mayo será publicado un compilado de distintos artistas tributando a The Cramps, el cual lleva por nombre “Really Bad Music For Really Bad People: The Cramps As Heard Through the Meat Grinder Of Three One G“. Entre todos los nombres presentes en el disco se encuentra Mike Patton, quien colabora con la banda Zeus! para una versión de “Human Fly“, clásico del conjunto presente originalmente en su EP “Gravest Hits” de 1979, y cuyo video puedes revisar más abajo.

En el recopilatorio también participarán bandas como Metz, Retox, Daughters, entre muchas otras, además de Chelsea Wolfe, Carrie Gillespie Feller, y otros solistas. Te dejamos a continuación con el tracklist completo del álbum, además de su portada y el video para la colaboración de Patton junto a Zeus!.

Tracklist de “Really Bad Music For Really Bad People: The Cramps As Heard Through the Meat Grinder Of Three One G”: