Nuevo video en vivo de Zeal & Ardor: “We Never Fall”

Se confirma un nuevo lanzamiento en vivo de Zeal & Ardor, tratándose del disco “Live In London“, que estará disponible el próximo 22 de marzo a través de MVKA/Radicallis, capturando una presentación del proyecto en el Electric Ballroom en Camden, Londres, realizada a fines de 2017.

En el disco también se incluirán canciones inéditas como “We Never Fall” (cuyo video puedes revisar más abajo), “Hold Your Head Low“, “Cut Me” y “Baphomet“, acompañados de tracks extraídos de su debut de 2016 “Devil Is Fine” y su sucesor del año pasado “Stranger Fruit“.

Tracklist de “Live In London”: