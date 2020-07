Yo La Tengo estrena dos tracks inéditos a través de Bandcamp

Además de compartir material de archivo a través de YouTube, las bandas también están incorporándose a Bandcamp para encontrar una plataforma menos restrictiva a la hora de editar material. Este último caso es el de Yo La Tengo, ya que la legendaria banda se ha unido a la mencionada plataforma a través de su sello, Matador Records, estrenando dos canciones en el proceso, que puedes revisar más abajo.

Se trata de los tracks “James and Ira demonstrate mysticism and some confusion holds (Monday)” y “Georgia thinks it’s probably ok (Tuesday)“, que aparentemente tendrán una correlación con más material durante la semana. Si bien no se tienen detalles de algún eventual nuevo álbum de estudio, la banda ha dejado entrever que no están planificando el lanzamiento de otro larga duración en el futuro próximo.

Escucha los tracks a continuación:

James and Ira demonstrate mysticism and some confusion holds (Monday) by Yo La Tengo