Yeah Yeah Yeahs reeditará “Fever To Tell” con material inédito y publica primer adelanto

martes, 26 de septiembre de 2017 | 11:32 am | No hay comentarios

Todavía estando en un receso de su carrera, los neoyorquinos de Yeah Yeah Yeahs anunciaron novedades que implican nuevo material. Y es que a 14 años de su tremendo debut discográfico, “Fever To Tell” (2003), la banda va a reeditar el mismo álbum con una serie de canciones inéditas.

La producción tendrá su lanzamiento el próximo 20 de octubre con 2.000 copias, e incluirá al registro original remasterizado, 9 demos no publicados y 8 Lados-B/rarezas de la época. Esto, además de un mini documental titulado “There Is No Modern Romance“, clips de presentaciones en vivo y los videos promocionales del LP. Para pre ordenar y revisar el track listing de la colección, entra ACÁ.

Por otra parte, el grupo también adelantó el primer corte de la reedición, correspondiente a un demo de “Shake It“. Escúchalo aquí: