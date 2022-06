Yeah Yeah Yeahs estrena canción y anuncia nuevo disco: “Cool It Down”

Se acabó la espera para los fans de Yeah Yeah Yeahs. Esto, porque la banda está oficialmente de regreso con el anuncio de “Cool It Down“, su primer álbum en nueve años, que será publicado el día 30 de septiembre a través del sello Secretly Canadian. Adicionalmente, la banda estrenó el primer single de la placa con el track que da inicio al LP, tratándose de la colaboración “Spitting Off The Top Of The World” junto a Perfume Genius, y que puedes escuchar al final de esta nota.

Este trabajo marca el primero que la banda publica desde el álbum “Mosquito” de 2013, estableciendo así un retorno a los escenarios de Karen O y compañía con una gira que tendrá fechas en Estados Unidos y Reino Unido durante los próximos meses. A continuación te dejamos los detalles del tracklist del disco, su portada y el primer adelanto, que además cuenta con un recién estrenado videoclip por parte de la banda.

Tracklist de “Cool It Down”: