Yaney se suma al show de Courtney Barnett en Chile

Ya queda muy poco para el regreso de Courtney Barnett a nuestro país, esta vez con lo que será su primer show en solitario. La artista, vuelve a Chile para presentar las canciones de su álbum “Tell Me How You Really Feel” (2018), uno de los más destacados de la temporada, además de repasar el resto de su trabajo. La cita será este 1 de marzo en Club Blondie, y cuenta ahora con una invitada para amenizar el comienzo de la jornada.

Hablamos de Yaney, ex integrante de bandas como Patio Solar y Emisario Greda, que a fines de 2018 anunció su carrera en solitario editando el LP “1992”. La artista mostrará las canciones de dicho trabajo para dejar en evidencia por qué es uno de los proyectos locales más interesantes que existe en la actualidad.

La venta de entradas para el concierto está disponible a través del sistema Puntoticket. Estos son los valores: