Wolf Alice anuncia los detalles de su nuevo disco y comparte: “The Last Man On Earth”

Cada vez más consolidados en la escena musical, Wolf Alice está de regreso con un nuevo sencillo denominado “The Last Man On Earth”, junto a un video que posee imágenes del director Jordan Hemingway, quien ha trabajado con las marcas Gucci, Comme Des Garçons, y el diseñador de moda, Raf Simons. Este track será parte de “Blue Weekend”, nuevo álbum que el conjunto estrenará el próximo 11 de junio a través de Dirty Hit.

Este trabajo es el primero desde su último larga duración “Visions Of A Life” de 2017, disco que destaca por canciones como “Don’t Delete The Kisses” y galardonado en los premios Mercury Prize como mejor álbum británico en 2018.

A continuación, te dejamos el tracklist, la portada y el primer adelanto de este LP:

Tracklist de “Blue Weekend”: