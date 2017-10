Wilco anuncia reedición de “A.M.” y “Being There” con material inédito y publica adelanto

Las dos temporadas pasadas para Wilco han sido muy productivas en términos discográficos. En 2015, la banda norteamericana publicó “Star Wars“, mientras que en 2016 hizo lo propio con “Schmilco“, ambos trabajos de una factura impecable.

Es por lo anterior que no sorprende que el grupo se tomara un descanso de las nuevas composiciones, mas no de los nuevos lanzamientos. Y es que Jeff Tweedy y compañía anunciaron la reedición de sus dos primeros álbumes, “A.M.” (1995) y “Being There” (1996).

Ambas producciones llegarán el 1 de diciembre con material inédito en forma de tomas alternativas, temas no publicados y registros en vivo. Puedes revisar los track listings más abajo.

El primer adelanto de la colección es un es una versión en vivo de 1996 de “Passenger Side“, canción incluida en “A.M.”. Puedes escucharla a continuación:

Track listing “A.M. Deluxe Edition”:

I Must Be High Casino Queen Box Full Of Letters Shouldn’t Be Ashamed Pick Up The Change I Thought I Held You That’s Not The Issue It’s Just That Simple Should’ve Been In Love Passenger Side Dash 7 Blue Eyed Soul Too Far Apart When You Find Trouble – Uncle Tupelo (Bonus Material) Those I’ll Provide (Bonus Material) Lost Love – Golden Smog (Take 1 Vocal 2) (Bonus Material) Myrna Lee (Bonus Material) She Don’t Have To See You – Golden Smog (Bonus Material) Outtasite (Outta Mind) – Early Version (Take 6) (Bonus Material) Piss It Away (Bonus Material) Hesitation Rocks (Bonus Material)

Track listing “Being There Deluxe Edition”

Disco 1: Álbum Original

Misunderstood Far, Far Away Monday Outtasite (Outta Mind) Forget The Flowers Red-Eyed And Blue I Got You (At The End Of The Century) What’s The World Got In Store Hotel Arizona Say You Miss Me

Disco 2: Álbum Original

Sunken Treasure Someday Soon Outta Mind (Outta Sight) Someone Else’s Song Kingpin (Was I) In Your Dreams Why Would You Wanna Live The Lonely 1 Dreamer In My Dreams

Disco 3: Outtakes/Tomas Alternativas/Demos

Late Blooming Son I Got You – Dobro Mix Warzone Out Of Sight, Out Of Mind – Alternate Far Far Away (Dark Side Of The Room) Dynamite My Soul Losing Interest Why Would You Wanna Live – Alternate Sun’s A Star Capitol City Better When I’m Gone Dreamer In My Dreams – Alternate Rough Take Say You Miss Me” – Alternate I Got You – Alternate Monday – Party Horn Version I Can’t Keep From Talking

Disco 4: “Live At The Troubadour 11/12/96 (Parte Uno)

Sunken Treasure Red-Eyed And Blue I Got You (At The End Of The Century) Someone Else’s Song Someday Soon Forget The Flowers New Madrid I Must Be High Passenger Side – Punk Version Passenger Side Hotel Arizona Monday Say You Miss Me

Disco 5: “Live At The Troubadour 11/12/96” (Parte Dos)

Outtasite (Outta Mind) The Long Cut Kingpin Misunderstood Far, Far Away Give Back The Key To My Heart Gun Sunken Treasure (Live On KCRW 11/13/96) Red-Eyed And Blue (Live On KCRW 11/13/96) Far, Far Away (Live On KCRW 11/13/96) Will You Love Me Tomorrow (Live On KCRW 11/13/96)

