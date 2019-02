Weezer y Foo Fighters confirman su primera fecha 2019 en Sudamérica

La bomba cayó sin previo aviso, ya que mientras la tarde avanzaba de manera normal, desde Brasil llegaron importantes novedades para Rock In Rio, evento al cual se acaban de sumar algunos artistas. Esto, porque la jornada del 28 de septiembre recibirá las visitas de Weezer y Foo Fighters, las cuales fueron confirmadas como dos de los headliners para el masivo festival brasileño.

En el caso de los comandados por Rivers Cuomo, llegarán al continente con un show que, en rigor, debería centrarse en su “Black Album” que se publicará la próxima semana, pero que igualmente contará con todos los grandes éxitos de una de las bandas más importantes para el rock alternativo. Foo Fighters, por su parte, no parece tener planes de nueva música en el horizonte, enfocándose sólo en expandir la extensa gira de promoción para “Concrete And Gold” (2017), su más reciente placa discográfica, que ya los tuvo en Sudamérica a principios de 2018. Estaremos atentos a si esto significa una gira por el resto del continente, lo cual, sin duda, sería una excelente noticia para nuestro país.

Revisa los anuncios del festival en twitter a continuación:

Uma das maiores bandas de rock alternativo do mundo está confirmada no #RockinRio 2019. No dia 28 de setembro, a hitmaker @Weezer leva seu som único e contagiante ao Palco Mundo, logo antes do #FooFighters. Uma noite que promete ser histórica! pic.twitter.com/Ms90w5IjCC

