Weezer publica cover de Toto: “Rosanna”

La faceta productiva de Weezer no se detiene. Y es que a sólo siete meses de haber editado su último disco de estudio, “Pacific Daydream” (octubre, 2017), y con la promesa de lanzar a su sucesor durante esta temporada (un quinto homónimo de la banda o “The Black Album“), ahora los de California publicaron nueva música.

Se trata de una versión de “Rosanna“, uno de los tantos clásicos de Toto. Lo curioso de esto, es que el grupo encabezado por Rivers Cuomo llegó a realizar el cover ante una campaña iniciada por una de sus seguidoras en Cleveland, quien a través de Twitter pedía al cuarteto versionar “Africa” de los mismos autores. Estuvo cerca.

Escucha el tema a continuación:

it’s not every day that you get trolled by @Weezer … #WeezerCoverAfrica#WeezerCoveredRosanna pic.twitter.com/fA95RDKHME

— weezer cover africa by toto (@weezerafrica) 24 de mayo de 2018