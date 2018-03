Wayne Hussey ofrecerá dos conciertos en Chile

Un nuevo artista se suma a la lista de visitas que aterrizarán en Chile durante la temporada. Se trata de Wayne Hussey, leyenda británica del rock gótico, quien llegará a nuestro país para presentarse por partida doble, primero en Concepción y luego en Santiago. Puedes encontrar el detalle de recintos, fecha y precios más abajo.

Conocido principalmente por ser el histórico líder de The Mission, banda con la que ha editado trece discos de estudio, además de su recordada participación en The Sisters Of Mercy, el músico inglés se dejará ver en suelos nacionales para interpretar material de ambas bandas, además de sus composiciones en solitario.

Toda la información sobre los dos eventos la puedes revisar a continuación:

CONCEPCIÓN | 12 de mayo | Bar Callejón (Cochrane 1269) | Venta bajo sistema QWantiq

Preventa: $25.000

Día del Evento: $30.000

13 de mayo | Teatro Coca Cola (Dardignac 0165, Providencia) | Venta bajo sistema Puntoticket