Waxahatchee anuncia nuevo EP y estrena canción: “Chapel Of Pines”

Antes de abocarse 100% a la actividad de su exitoso proyecto Waxahatchee, Katie Crutchfield tuvo un grupo llamado Great Thunder, en el cual tocaba junto al también productor Keith Spencer. Luego de dos álbumes publicados, el dúo dejó de registrar actividad, dejando su catálogo como una de las gemas ocultas dentro del trabajo de Crutchfield, quien quiso revivir parte de dichas composiciones para un nuevo EP que se publicará este año.

Se trata de “Great Thunder“, que contará con seis canciones del extinto proyecto reinterpretadas para acomodarse al catálogo existente de Waxahatchee, entre las que destaca una nueva versión de “Chapel Of Pines“, publicada como primer adelanto. Este registro será el sucesor del excelente “Out In The Storm” (2017), y contará con la producción de Brad Cook. Su fecha de salida, en tanto, será el próximo 7 de septiembre.

Revisa la portada, tracklist y primer adelanto a continuación.

Tracklist de “Great Thunder”: