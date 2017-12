VUUR se suma a show de Epica en Chile

Como te contábamos hace algunas semanas, los holandeses de Epica regresarán a nuestro país para presentarse el próximo 3 de marzo en el Teatro Caupolicán, esto, a tres años de su última visita a Chile (2015).

Sin embargo, la banda encabezada por Simone Simons no estará sola, porque sus compatriotas de VUUR también confirmaron su asistencia a la jornada. El grupo que Anneke Van Giersbergen formara hace casi un año ya cuenta con un primer disco, “In This Moment We Are Free – Cities“, trabajo que se encargarán de mostrar en este, su debut en suelos nacionales.

Las entradas para el continúan disponibles a través de sistema Ticketek, y sin cargo por servicio en tiendas The Knife y Rockmusic (sólo en efectivo). Estos son los precios:

Cancha

General: $31.000

Día del show: $35.000

Platea

General: $31.000

Día del show: $35.000

Palcos

Palcos B, E y Oficial: $50.000

Palcos C y D (Meet and Greet + Credencial Conmemorativa): $80.000

*Valores sin cargo por servicio