VUUR regresa a Chile en mayo

Regresa a nuestro país una de las mujeres más queridas en el metal, hablamos de Anneke Van Giersbergen, quien traerá nuevamente su proyecto VUUR a Santiago, para presentarse el próximo 19 de mayo en el Teatro Cariola. Esta será la segunda vez que la artista traiga la música de su nueva banda a Chile, ya que estuvieron acompañando a Epica en su show del Teatro Caupolicán en el mes de marzo, instancia en la que vinieron de teloneros.

Pero eso no es todo, ya que VUUR traerá a Delain, banda de metal sinfónico fundada por el ex-tecladista de Within Temptation, Martijn Westerholt, quienes vienen por tercera vez a nuestro país para celebrar sus 10 años de historia y repasar las canciones de sus seis trabajos de estudio. En el caso de VUUR, se enfocarán, por supuesto, en la promoción de su primer disco, “In This Moment We Are Free – Cities“, trabajo conceptual que relata historias de distintas ciudades del mundo, incluyendo Santiago.

Las entradas ya están disponibles a través del sistema Puntoticket. Estos son los valores: