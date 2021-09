Volbeat estrena canción y anuncia nuevo disco: “Servant Of The Mind”

Nuevo video de Radiohead para “If You Say The Word“, canción incluida en la colección “KID A MNESIA”, que será publicada el próximo 5 de noviembre a través de XL Recordings. El trabajo audiovisual es dirigido por Kasper Häggström, quien representa una de las canciones inéditas que la banda incluirá en “Kid Amnesiae”, disco con composiciones descartadas de las sesiones de “Kid A” (2000) y “Amnesiac” (2001).

