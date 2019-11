Vision Divine regresa a Chile en 2020

Luego de 12 años de ausencia, Vision Divine acaba de anunciar su regreso a nuestro país para 2020, donde se presentarán el próximo 29 de febrero en Club Blondie. Considerados una de las bandas de power metal y metal progresivo más queridas de la escena, Vision Divine presentará su nuevo disco “When All The Heroes Are Dead”, lanzado recién en octubre, además de otras grandes composiciones de su carrera.

La banda formada por el guitarrista por Olaf Thorsen hace ya 20 años, está compuesta también por vocalista Ivan Giannini, el baterista Mike Terrana, Federico Puleri en guitarras, Andrea Torricini en bajo y Alessio Lucatti en teclados, sin duda, solo nombres destacados de la escena.

La venta de entradas estará disponible desde el 25 de noviembre a través del sistema Eventrid. Estos son los valores: