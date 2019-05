Violent Femmes estrena canción y anuncia nuevo álbum: “Hotel Last Resort”

Violent Femmes está de regreso con nueva música, ya que la banda acaba de anunciar los detalles de su próximo trabajo de estudio. Se trata de “Hotel Last Resort“, décimo álbum del conjunto y que estará disponible desde el próximo 26 de julio mediante [PIAS], contando con un total de 13 tracks, entre composiciones originales y dos covers.

Además, el disco tendrá colaboraciones de artistas como Stefan Janoski y el miembro de Television, Tom Verlaine, con quien estrenaron la canción que da nombre al disco y que puedes escuchar más abajo. El sucesor de “We Can Do Anything” (2016), también contará con versiones de “I’m Not Gonna Cry” de Pyx, y “God Bless America” de Irving Berlin.

Revisa los detalles de tracklist, portada, y primer adelanto, a continuación:

Tracklist de “Hotel Last Resort”: