Vicentico anuncia su regreso a Chile para noviembre

Llega una nueva selección semanal de lanzamientos en streaming, esta semana destacando los discos recién estrenados por Trivium, Sam Fender, Merzbow, BADBADNOTGOOD, The World Is a Beautiful Place and I Am No Longer Afraid to Die, entre muchos otros, que te dejamos a continuación.

LP

Trivium – “In the Court of the Dragon”

Sam Fender – “Seventeen Going Under”

BADBADNOTGOOD – “Talk Memory”

The World Is a Beautiful Place and I Am No Longer Afraid to Die – “Illusory Walls”

James Blake – “Friends That Break Your Heart”