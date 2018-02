Vance Joy regresa a Chile en octubre

Se siguen sumando espectáculos a la cartelera de conciertos local, esta vez, siendo el turno del compositor y cantante australiano Vance Joy, quien regresa a nuestro país luego de su debut en la última edición del Lollapalooza local (2017).

Con un disco publicado a la fecha, “Dream Your Life Away“, y con el lanzamiento de su segundo LP fijado para el próximo 23 de febrero, “Nation Of Two“, el artista oceánico se ha transformado en uno de los actos solistas más destacados del último tiempo, teniendo participación en importantes festivales de música alrededor del mundo.

Junto con el anuncio de su visita a Chile, el músico también compartió el cuarto single de su nuevo álbum, “Call If You Need Me“, el que se suma a los anteriormente mostrados “We’re Going Home“, “Like Gold” y “Lay It On Me“. Escucha la canción más abajo.

El show quedó agendado para el próximo 13 de octubre en la Cúpula Multiespacio, y las entradas para aquel estarán disponibles vía Puntoticket a partir del 23 de febrero (10:00 Hrs.). Estos son los precios:

General: $40.300

Puerta: $46.000

*Valores ya incluyen cargo por servicio