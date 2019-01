Vampire Weekend estrena dos canciones de “Father Of The Bride”, su nuevo álbum de estudio

Disco tras disco, Vampire Weekend deslumbró con su gran calidad de composición, siendo ampliamente aclamados por la crítica desde su álbum debut hasta “Modern Vampires Of The City” (2013), su tercer y último trabajo de estudio a la fecha. Ahora, el proyecto comandado por Ezra Koenig estrenó las canciones “Harmony Hall” y “2021“, los primeros adelantos de “Father Of The Bride“, el cuarto álbum de la banda, que será lanzado este año.

El primero de los tracks, cuenta con la colaboración del ex guitarrista de la banda, Rostam Batmanglij, quien ayuda en labores de producción, mientras que músicos como Greg Leisz, Dave Longstreth, Danielle Haim, y Jenny Lewis, están presentes en sus respectivos instrumentos. Estaremos atentos acerca de mayores detalles sobre este LP, tales como su portada, tracklist, y fecha de publicación.

Mientras tanto, escucha los primeros adelantos acá: