Udo Dirkschneider llega a Chile con Metal Singers Tour

Llega a Chile la reunión de varios de los cantantes más insignes dentro del metal con el Metal Singers Tour, instancia que reunirá a Udo Dirkschneider (Accept), André Matos (Angra) y Doogie White (Rainbow, Yngwie Malmsteen) para repasar los clásicos de Accept, U.D.O., Angra, Shaman, Yngwie Malmsteen y Rainbow en un concierto dispuesto para el 6 de diciembre en Club Rock & Guitarras, donde prometen entregar dos horas llenas de música y lo más destacado de sus repertorios.

Udo fue el vocalista de Accept desde 1976 hasta 1987, dejando himnos inmortales como “Balls To The Wall” (1983), “Metal Heart” (1985) y “Restless And Wild” (1982), para después tener un regreso a la agrupación entre 1992 y 1997. Desde 1987, además, encabeza su propia banda llamada U.D.O.. En el caso de André Matos, este fue la voz original de Angra, estando al frente de álbumes fundamentales para el estilo como “Angels Cry” (1993), “Holy Land” (1996) y “Fireworks” (1998). Finalmente, Doogie White destaca gracias a su paso por Rainbow en los noventa, cantando en el disco “Stranger In Us All” (1995). Desde entonces también ha puesto su voz para nombres tan importantes como Yngwie Malmsteen, Michael Schenker y Tank, entre otros.

Las entradas ya están disponibles mediante el sistema Tickethoy, con los siguientes valores:

Preventa: $15.000 (AGOTADAS)

General: $20.000

VIP: $50.000*

*Incluye Entrada General, Meet & Greet con Udo Dirkschneider, André Matos y Doogie White, además de un afiche del concierto.