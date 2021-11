U2 publicará edición especial por los 30 años de “Achtung Baby”

Vuelve a Chile una de las bandas más reconocidas del rock gótico, ya que The 69 Eyes confirmó su arribo a nuestro país para el próximo 23 de abril en Club Blondie, repasando sus más de 20 años de carrera con más de 10 discos de estudio editados hasta la fecha.

Influenciada por el sonido de bandas como The Sisters Of Mercy, The Cult o The Mission, además del sonido más denso de Type O Negative, la agrupación ha presentando una mezcla con colores propios, ya que esas influencias han sido fundidas junto con su admiración por actos como The Doors, Elvis Presley o Billy Idol. Con eso, han desarrollado una carrera que incluye álbumes como su debut “Bump’n’Grind“, “Wrap Your Troubles In Dreams” (1997), “Wasting The Dawn” (1999), “Paris Kills” (2002), entre otros.

La venta de entradas está disponible a través del sistema Passline. Estos son los valores: