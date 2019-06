Ty Segall estrena canción y anuncia nuevo álbum: “First Taste”

Tenemos nuevo álbum de Ty Segall, y no importan cuando digamos esto, porque el músico sigue y sigue publicando música como si no existiera un mañana. Ahora, el guitarrista anunció el lanzamiento de “First Taste” para el próximo 2 de agosto a través del sello Drag City, siendo un sucesor de los dos trabajos que publicó en 2018: “Freedom’s Goblin” y “Fudge Sandwich“, el primero de material original, mientras que el segundo fue un LP de versiones.

En este trabajo, además, el músico explorará nuevos sonidos, incluyendo instrumentos como el saxófono, el koto, la mandolina, el buzuki, además de diversos instrumentos de viento. Pero eso no es todo, ya que contamos con el primer adelanto de este LP mediante la canción “Taste“, que ya tiene un videoclip que puedes revisar a continuación junto con los detalles de tracklist y portada de este álbum.

Tracklist de “First Taste”: