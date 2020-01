“Trout Mask Replica” de Captain Beefheart & His Magic Band llega a plataformas de streaming

Si bien todavía no comienzan a aparecer álbumes nuevos en las plataformas de streaming, eso no significa que no llegue material, ya que hoy fue publicado por primera vez uno de los álbumes más controversiales de la historia. Se trata de “Trout Mask Replica“, trabajo de Captain Beefheart & His Magic Band editado en 1969, y que ha sido alabado y despedazado por partes iguales gracias a su particular estructura.

Producido por Frank Zappa, este disco cuenta con una enorme variedad de estilos desde el blues, free jazz, hasta el spoken word, mediante 28 discordantes composiciones, muchas veces fuera de tono o de cualquier estructura preconcebida. Por ahora, el álbum solamente está disponible a través de Spotify (con una portada diferente, inclusive), pero sería cosa de tiempo para que llegue al resto de los servicios de streaming.

Escúchalo en streaming a continuación: