Trivium publica en streaming su show “The Deepest Cuts”

Hace unos días, Trivium ofreció un show titulado “The Deepest Cuts“, donde interpretaron algunas de las canciones que los fans no suelen oír en sus conciertos. En el setlist lleno de rarezas, se incluyen tracks como “Bending The Arc Of Fear“, “To The Rats“, “Like Callisto to a Star in Heaven“, entre muchos otros. Además, la banda incluyó un homenaje al fallecido Riley Gale de Power Trip con un cover de “Executioner’s Tax (Swing of the Axe)“.

Pues bien, la banda ha publicado este show en streaming, por lo que te dejamos con el video a continuación: