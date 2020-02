Trivium anuncia nuevo álbum y estrena canción: “Catastrophist”

Trivium está de regreso con “What The Dead Men Say“, su nuevo álbum de estudio que estará disponible a partir del próximo 24 de abril por Roadrunner Records. El sucesor de “The Sin And The Sentence” de 2017 contará con 10 nuevos tracks, siendo la canción “Catastrophist” el primero de los adelantos de este LP que además cuenta con la novedad de ser el primero con el baterista Alex Bent, quien se incorporó a la banda en 2016.

Revisa a continuación todos los detalles del LP: su tracklist, portada, además del videoclip para el primer adelanto.

Tracklist de “What The Dead Men Say”: