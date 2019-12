Trent Reznor y Atticus Ross musicalizarán “Mank”, la nueva película de David Fincher

Trent Reznor y Atticus Ross sin duda que tuvieron un año agitado, principalmente gracias a su participación en la serie de “Watchmen” (Damon Lindelof, 2019) que HBO produjo durante este año. Tal parece que el dúo se adentrará en un igualmente productivo 2020 ya que, además del eventual nuevo álbum de Nine Inch Nails, estarán a cargo de la banda sonora para “Mank“, la nueva película de David Fincher, basada en la vida de Herman Mankiewicz, co-escritor de “Citizen Kane” (1941), que estará interpretado por Gary Oldman en la película a cargo de Netflix.

El dúo ya había colaborado con el director en anteriores ocasiones, musicalizando las cintas “The Social Network” (2010), “The Girl with the Dragon Tattoo” (2011), y “Gone Girl” (2014), ganando el Oscar a Mejor Banda Sonora con la primera de ellas. Con todos esos antecedentes, no queda duda alguna que ambos entregarán un impecable trabajo en una de las cintas más esperadas que llegará al servicio de streaming el próximo año, debido a que -según sus declaraciones- utilizarán exclusivamente instrumentos del periodo 1940 (época en que transcurre la historia) para darle forma a la banda sonora.