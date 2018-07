Trent Reznor y Atticus Ross compondrán soundtrack para la película “Waves”

No hay duda alguna de que Trent Reznor es un hombre ocupado. Y es que, a la serie de lanzamientos que el músico ha liberado junto a su banda Nine Inch Nails (siendo “Bad Witch” el más reciente de ellos), ahora se suma un nuevo proyecto en carpeta para el compositor. Se trata de la banda sonora para la película “Waves”, dirigida por el director estadounidense Trey Edward Shults, la cual comenzará su producción el próximo mes.

El proyecto en cuestión será realizado en conjunto con Atticus Ross, asiduo colaborador de Reznor, con el que ha trabajado en soundtracks como “The Girl With The Dragon Tattoo” (David Fincher, 2011), el documental “Before The Flood” (Fisher Stevens, 2016) o “The Social Network” (David Fincher, 2010), que les permitió ganar el premio a Mejor Banda Sonora Original en los Premios de la Academia.

“Waves” será la próxima película del director, conocido por obras como “It Comes At Night” (2017) y “Krisha” (2015), basada en un cortometraje realizado por él mismo en 2014. De momento, no existen mayores detalles sobre el casting o fecha de estreno.