Trent Reznor explica por qué el nuevo trabajo de Nine Inch Nails es un LP

La semana pasada, Nine Inch Nails sorprendía a medio mundo al anunciar el lanzamiento de un nuevo EP titulado “Bad Witch” (próximo 22 de junio), trabajo que cerraría la trilogía en ese formato que comenzó en 2016 con “Not The Actual Events” y continuó en 2017 con “Add Violence“.

Sin embargo, Trent Reznor salió al paso de esta información para señalar que el registro realmente se trata de un larga duración. Durante un foro online, el músico señaló que se le daba este tratamiento a la producción principalmente por la exposición en los servicios de streaming: “Los Eps aparecen junto a los singles en Spotify y otros servicios de streaming, y se pierden fácilmente. Los Eps se sienten menos importantes en la industria de la música hoy en día, no como era antes. ¿Por qué hacer que ignorarlos sea más fácil?” señaló el líder de NIN.

“Ya no estamos cobrando por la música, así que ¿Por qué preocuparse por eso?” continúo el compositor, haciendo alusión a que cualquier persona puede reproducir el contenido en Spotify sin la necesidad de pagar.

Por otra parte, Reznor se enfrascó en una discusión con un usuario llamado Quantum550 que lo emplazó por la duración del registro (diciendo que se trataba de un EP), la demora en su salida, y la falta de inspiración que tiene la banda. Muy diplomáticamente, el cantante respondió “Quantum550: chúpame todo lo que se llama pico“, traducción literal.