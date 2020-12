Transatlantic anuncia nuevo disco y estrena canción: “The World We Used to Know”

Para el próximo 5 de febrero quedó dispuesto el lanzamiento de “The Absolute Universe“, álbum conceptual del supergrupo Transatlantic, el cual tiene en sus filas a Mike Portnoy en batería, Neal Morse en teclado, Roine Stolt en guitarra y Pete Trewavas en el bajo. Este será el quinto larga duración de la agrupación, quienes hoy estrenaron un adelanto de este lanzamiento con “The World We Used to Know“, que puedes escuchar más abajo.

El disco será presentado como dos lanzamientos diferentes, “The Absolute Universe: The Breath of Life” y “The Absolute Universe“, este último con la voz a cargo de Stolt, contrario al otro en donde Morse, Trewavas y Portnoy están a cargo de cantar las canciones. Adicionalmente, cada trabajo contiene versiones alternativas, y en algunos casos, grabadas completamente de nuevo, según comentó la banda.

A continuación te dejamos con todos los detalles de este lanzamiento.

Tracklist de “The Absolute Universe: The Breath Of Life (Abridged Version)”: Overture Reaching For The Sky Higher Than The Morning The Darkness In The Light Take Now My Soul Looking For The Light Love Made A Way (Prelude) Owl Howl Solitude Belong Can You Feel It Looking For The Light (Reprise) The Greatest Story Never Ends Love Made A Way

Tracklist de “The Absolute Universe: Forevermore (Extended Version)”:

Disco 1:

Overture Heart Like A Whirlwind Higher Than The Morning The Darkness In The Light Swing High, Swing Low Bully Rainbow Sky Looking For The Light The World We Used To Know

Disco 2: