Trailer del nuevo documental sobre David Bowie: “The Last Five Years”

Cuesta creerlo, pero el próximo 10 de enero se cumplirán dos años desde la muerte de David Bowie, un artista que, todos sabemos, es uno de los más grandes de la historia.

Es por lo anterior que durante el mismo mes (8 de enero, día del cumpleaños de Bowie) se estrenará un documental concentrado en los últimos cinco años de vida del compositor británico. El registro se titulará “David Bowie: The Last Five Years“, será producido por el gigante norteamericano, HBO, y explorará el proceso creativo de los dos últimos discos facturados por el músico: “The Next Day” de 2013 y “★” (“Blackstar“) de 2016.

La cinta presentará material inédito, entrevistas nunca antes vistas del autor, y el testimonio de distintos músicos y actores de la industria. También incluirá una grabación exclusiva de Bowie para el tema “Lazarus“. Puedes revisar el trailer más abajo.

Recordemos que en enero de este año, la cadena inglesa, BBC, también exhibió un documental con el lustro final del cantante.