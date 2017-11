Trailer del nuevo soundtrack de Steven Wilson: “Last Day Of June”

Como te contábamos hace un par de días, Steven Wilson va a tener un nuevo lanzamiento el próximo 1 de diciembre. Se trata del soundtrack del videojuego, “Last Day Of June” (disponible en plataformas Windows y PS4), que está basado en el video de “Drive Home“, corte incluido por el compositor británico en su tercer disco de estudio, “The Raven That Refused To Sing (And Other Stories)” (2013).

Pues bien, a sólo tres días de su publicación, el ex Porcupine Tree reveló un trailer y el nombre de las canciones contenidas en la producción, las que están rebautizadas de distintos temas de “Insurgentes” (2008), “Grace For Drowning” (2011), “Hand. Cannot. Erase” (2015) y del propio “The Raven That Refused To Sing (And Other Stories)”. Además de esto, también aparecen canciones del proyecto ambient del compositor, Bass Comunion.

Por ejemplo y sobre lo anterior, “Belle De Jour” (“Grace For Drowning”) se titulará “Some Things Cannot Be Changed“, “Routine” (“Hand. Cannot. Erase”) se titulará “The Last Day Of June” o “Significant Other” (“Insurgentes”) se titulará “Together, Forever Again“. Puedes revisar el material más abajo.

Recordemos que Steven Wilson volverá a nuestro país en mayo de 2018 para ofrecer un concierto en el Teatro Caupolicán.

Track listing “Last Day Of June”: