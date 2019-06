Trailer de “Mystify: Michael Hutchence”, documental sobre el fallecido vocalista de INXS

Regresa a nuestro país una de las voces más destacadas del metal sinfónico, Tarja Turunen, cantante finlandesa y ex integrante de Nightwish, que se presentará el próximo 20 de octubre en Club Blondie con su Raw Tour. La artista, llegará para repasar parte de su discografía, además de las nuevas canciones de su próximo disco de estudio, motivo de promoción para esta gira que la trae de vuelta a Chile.

El álbum, que llevará por nombre “In The Raw“, será publicado el próximo 31 de agosto a través de earMUSIC, siendo el sucesor de su disco “The Shadow Self“, publicado en 2016. Además, en la jornada estará presente la banda brasileña The Secret Society, quienes serán los encargados de telonear el concierto.

La venta de entradas está disponible mediante el sistema Tickethoy, con los siguientes valores: