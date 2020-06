Trailer de “All I Can Say”, documental sobre la vida de Shannon Hoon

Un personaje digno de análisis es Shannon Hoon, fallecido frontman de Blind Melon, el que ahora recibirá un tratamiento documental de una forma bastante particular, ya que será su historia, contada por él mismo. Esto, porque se anunció el estreno para este 26 de junio de “All I Can Say“, filme que mostrará imágenes del cantante grabadas entre 1990 a 1995, todas grabadas por el propio Shannon con una cámara de video Hi8.

El documental es dirigido por Danny Clinch, Taryn Gould, Colleen Hennessy, y el propio Shannon Hoon en cierta forma, debido a que el proyecto fue concebido gracias a las infinitas horas de grabación que el frontman tenía donde aborda todos los aspectos ocurridos en su vida durante ese periodo.

Mira el avance a continuación: