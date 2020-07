Touché Amoré anuncia los detalles de “Lament”, su nuevo álbum

“Gift Of Sacrifice“ es el nombre del segundo álbum solista de Buzz Osborne, y que será publicado bajo el nombre de King Buzzo el próximo 14 de agosto a través de Ipecac Recordings. Para este LP, el líder de Melvins se acompaña de Trevor Dunn publicando el disco como una obra colaborativa, y hoy, el dúo estrena un nuevo adelanto del álbum con la canción “Delayed Clarity“, la que se suma a las ya estrenadas “I’m Glad I Could Help Out” y “Science In Modern America”

Escucha el nuevo single a continuación: