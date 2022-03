Tool interpretó “Undertow” en vivo por primera vez en 20 años

Spiritualized, el proyecto liderado por Jason Pierce estrena un nuevo single de lo que será “Everything Was Beautiful“, su noveno trabajo de larga duración a publicarse el próximo 22 de abril a través del sello Fat Possum. Se trata de “The Mainline Song“, track que viene acompañado de un videoclip que puedes ver al final de esta nota.

Anteriormente conocimos “Always Together With You“, primer single del disco, seguido de “Crazy“, siendo en total tres adelantos de un disco que originalmente sería publicado en febrero, pero que fue retrasado debido a problemas con la manufactura de las ediciones en formato físico.

Conoce el nuevo single a continuación: