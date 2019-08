Tool detalla el tracklist de “Fear Inoculum”

Queda cada vez menos para que el próximo 13 de septiembre llegue “Birth Of Violence“, nuevo álbum de Chelsea Wolfe y esperado sucesor del tremendo “Hiss Spun“, publicado en 2017. Este trabajo, contará con once nuevas composiciones, en las que se puede apreciar un sonido que mezcla sus orígenes en la vereda más gótica, con el folk que ha ido realizando posteriormente.

Luego de estrenar los adelantos “The Mother Road“ y “American Darkness“, ahora la artista entrega un nuevo adelanto mediante el track “Be All Things“, cuyo video puedes revisar a continuación: