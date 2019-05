Tool anuncia fecha de estreno de su nuevo álbum

A pesar de no haber entregado muchos detalles hasta ahora, el sucesor de “100.000 Days” (2006) ya es una realidad. Esto, porque la banda acaba de anunciar lo que sería la fecha de lanzamiento de su esperado nuevo álbum, el cual finalmente verá la luz el próximo 30 de agosto. La noticia se dio a conocer en un show de la banda realizado anoche en Alabama, cuando en el intermedio previo al bis se mostró dicha fecha en las pantallas.

Recordemos que la banda estrenó el domingo dos nuevas canciones: “Descending” e “Invincible“, por lo que solo queda esperar a un disco que, contra cualquier pronóstico, finalmente cumplirá su promesa de llegar.

TOOL announced that the new album is coming out August 30 at their show tonight! pic.twitter.com/DtgPPwp28b

— Brandon Wiley (@capthowdy1027) May 8, 2019