Tool realiza anuncio oficial sobre su nuevo disco

Lamentables noticias a sólo cuatro días de que comience la edición 2018 de Lollapalooza Chile, una que se extenderá entre el viernes 16, sábado 17 y domingo 18 de marzo en el Parque O’Higgins. Y es que uno de los números de rap más esperados del encuentro, el de Tyler, The Creator, debió ser cancelado.

El músico norteamericano, quien debutaría en nuestro país durante su paso por el certamen, no sólo suspendió su participación en el evento local, sino que también lo hizo en las versiones argentina y brasileña del festival. Al respecto, el artista señala que “por motivos personales me perderé las fechas de Lollapalooza en Sudamérica. Lo siento mucho, pero prometo que volveré“.

En reemplazo del rapero, la organización a cargo confirmó a la cantante noruega Aurora, quien llegará a Chile por primera vez y a dos años del lanzamiento de su exitoso álbum debut, “All My Demons Greeting Me As A Friend” (2016).

La presentación de Aurora se dará en el mismo espacio que ocuparía Tyler, The Creator, es decir, el viernes 16 de marzo a las 19:45 en el Acer Stage.