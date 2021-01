Tomahawk estrena canción y anuncia nuevo álbum: “Tonic Immobility”

Se acabó la espera. Luego de mucha anticipación, Tomahawk hace su regreso al panorama musical, ya que el conjunto a cargo de Mike Patton, Duane Denison, John Stanier y Trevor Dunn, está de vuelta con una nueva canción. Se trata de “Business Casual“, track que se convierte en el primer adelanto de su álbum “Tonic Immobility“, que conoceremos el próximo 26 de marzo a través de Ipecac Recordings.

Este nuevo sencillo es el primer trabajo de la banda desde su último larga duración, “Oddfellows” (2013), siendo la antesala para su próximo disco número 5 del súper grupo. Mientras que por el lado de Patton, no se sabe si es que reanudará otros de sus proyectos, ya que recordemos que con Mr. Bungle regrabaron su primer trabajo llamado “The Raging Wrath Of The Easter Bunny Demo”, el que dieron a conocer de manera renovada el año pasado.

Tracklist de “Tonic Immobility”: