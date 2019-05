Tom Morello y Serj Tankian interpretaron cover de Audioslave en vivo: “Like A Stone”

Como cada año desde su partida, los homenajes a Chris Cornell son algo que siempre estarán presentes para recordar al fallecido músico. Ahora, fue Tom Morello quien quiso recordar a su compañero de Audioslave mediante una rendición en vivo de “Like A Stone“, en la que invitó al frontman de System Of A Down, Serj Tankian, para servir de voz.

Lo anterior se dio en el contexto del Sonic Temple Art + Music Festival, realizado en Columbus, Ohio, y por supuesto, el momento fue filmado por la audiencia. Revísalo a continuación: