Tom Morello se reunió con medios latinoamericanos para conversar sobre su nuevo disco

Tom Morello se reunió con medios latinoamericanos en la previa al lanzamiento de su álbum “The Atlas Underground Fire“. Desde HumoNegro, nuestro periodista tuvo la oportunidad de hacerle dos preguntas a Morello respecto de las colaboraciones y el concepto de su nuevo disco, las que dejamos a continuación:

Al escuchar este disco siento que tiene las canciones más modernas y refrescantes que has publicado. ¿Esto fue algo que tenías planificado o fue el resultado que se dio con el aporte de los colaboradores?

Parte de las dos. Yo soy solo un guitarrista, este disco no existiría de la forma en que existe si no fuera por el tremendo talento de los involucrados, gente como Bring Me The Horizon, Phantogram, Grandson o SAMA’, ellos realmente transformaron las partes de guitarra que yo les envié en algo completamente poderoso. A final de cuentas es como si todo se complementara, ambos pusimos nuestra visión de la canción para crear algo en conjunto, todo el proceso de composición y grabación de este disco fue realmente muy inspirador.

En la portada del disco vemos esta dualidad entre el elefante y las alas de mariposa. ¿Cuál es su significado?

En “The Atlas Underground”, el disco anterior, había un hipopótamo en la portada, así que quería seguir con el tema de los paquidermos (risas). Diría que el elefante representa la potencia y fuerza de que es un disco de rock, música imponente, mientras que las alas de mariposa que tiene en las orejas es para darle un aura más psicodélica.

Otro de los temas que el guitarrista conversó con los medios de la región fue la postergada reunión de Rage Against The Machine, momento en que Morello abordó un poco más al respecto. “Estoy muy entusiasmado esperando que llegue el momento de tocar nuevamente, el mundo se detuvo prácticamente dos semanas antes de que comenzáramos los shows y fue una desilusión. Estuvimos ensayando bastante y debo decir que se sintió como si la banda nunca se fue, realmente sonamos igual o incluso mejor que antes. No puedo esperar más por tocar para todo el mundo“.

Finalmente, el guitarrista se tomó unos minutos para agradecer a los medios de Chile, México y Colombia por el apoyo a su música durante todos estos años, asegurando que espera poder regresar prontamente a Sudamérica.

“The Atlas Underground Fire” será publicado el próximo 15 de octubre a través de Mom + Pop Records.