Tom Morello estrena canción junto a Bring Me The Horizon: “Let’s Get The Party Started”

“The Atlas Underground Fire” es el nombre del nuevo álbum de Tom Morello, el que será publicado el próximo 15 de octubre, contando con una amplia lista de invitados que colaboran con el guitarrista. Entre sus adelantos, hoy corresponde el turno a Bring Me The Horizon, quienes se suman al hombre de los riffs en RATM para interpretar la canción “Let’s Get The Party Started“, que puedes escuchar más abajo.

Recordemos que anteriormente el músico presentó dos adelantos: un cover de “Highway To Hell” de AC/DC junto a Eddie Vedder y Bruce Springsteen, además de la canción “Driving To Texas” junto a Phantogram. Además de estos artistas, Chris Stapleton, Damian Marley y Mike Posner, son otros de los nombres presentes en las 12 canciones que incluirá el disco que fue creado completamente en pandemia, con el guitarrista grabando sus riffs en Los Angeles para luego enviárselos a sus colaboradores alrededor del mundo.

El single nuevo, lo escuchas acá: