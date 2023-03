Tom Morello anuncia show solista en Chile

Tom Morello regresa a Chile, pero esta vez no lo hará con alguna de los tantos proyectos en donde participa, sino que en formato solista, presentándose en el Teatro Caupolicán el próximo 6 de junio. El musico traerá una selección de su catálogo solista, el que acumula lanzamientos como “The Atlas Underground” (2018), “The Atlas Underground Fire” (2021) y “The Atlas Underground Flood” (2021), así como también el proyecto The Nightwatchman con “One Man Revolution” (2007), “World Wide Rebel Songs” (2011), entre otros.

La venta general de entradas comienza el día 22 de marzo a las 11:00 AM, a través del sistema Punto Ticket. Estas son las ubicaciones y sus valores:

Palco Lateral: $114.170

Cancha General: $51.260

Platea Baja: $46.600

Platea Alta: $41.940

Movilidad Reducida: $41.940

Acompañante M. R.: $41.940

También habrá una preventa especial el lunes 20 de marzo a las 11:00, la que tendrá un 20% de descuento exclusivo para clientes Entel o pagando con Tarjetas Scotia. Estos son los precios rebajados: