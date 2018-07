Tom Morello anuncia disco solista: “The Atlas Underground”

Mientras vemos a Tom Morello de lo más cómodo con Prophets Of Rage, parece ser que el calvo guitarrista no pretende mantener la calma cuando se trata de lanzar música nueva. Y es que el siempre enérgico compositor, acaba de confirmar los detalles para “The Atlas Underground“, disco de estudio que verá la luz el próximo 12 de octubre, siendo el primero etiquetado bajo su propio nombre, y no como The Nightwatchaman, su principal proyecto solista.

El álbum contará con una gran variedad de invitados, los que van desde Portugal. The Man, Steve Aoki, Vic Mensa, Gary Clark Jr., hasta Killer Mike de Run The Jewels o Tim McIlrath de Rise Against. Pero eso no es todo, ya que el guitarrista acaba de publicar, en teoría, dos adelantos de esta placa. El primero es la canción “Battle Sirens“, realizada en conjunto con Knife Party, que fue publicada como primer sencillo de este trabajo, pese a que ya había sido lanzada en 2016 por parte del dúo electrónico. La otra, es la canción “We Don’t Need You“, que cuenta con la colaboración del rapero Vic Mensa.

Revisa la portada, tracklist y primeros adelantos, a continuación.

Tracklist de “The Atlas Underground”: