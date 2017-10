Tiroteo en concierto en Las Vegas deja más de 50 muertos y 500 heridos

Terribles noticias nos llegan desde Estados Unidos. Y es que durante un espectáculo al aire libre de música country que se celebraba la noche de ayer en Las Vegas, una persona comenzó a disparar hacia el público provocando la muerte de más de cincuenta asistentes y dejando un saldo de aproximadamente 515 heridos.

El sujeto, identificado como Stephen Paddock de 64 años y residente de la ciudad de Nevada, comenzó el tiroteo desde el piso 32 del casino donde afuera se realizaba el show. De acuerdo a las autoridades, Paddock actuó solo y con un arma semiautomática, esto, en pleno desarrollo del último show de la jornada, el del músico Jason Aldean.

En la habitación de Paddock, que fue abatido por la policía local cuando todavía estaba disparando, se encontraron al menos 8 armas de fuego, incluyendo rifles de largo alcance. De momento no se conocen los motivos que lo habrían llevado a cometer esta locura.

You can hear the shots at #route91harvest music festival near #MandalayBay in #LasVegas. Vid per Drew Akioshi. (Posted by @davidsakach) pic.twitter.com/1jkmFkwMbT

— Chris Stewart (@CStewartWPTV) 2 de octubre de 2017