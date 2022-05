Tim “Ripper” Owens regresa a Chile en julio

Hace unos días, Wilco anunció el lanzamiento de “Cruel Country“, álbum doble que llegará el próximo 27 de mayo a través del sello dBpm Records, por lo que hoy, los liderados por Jeff Tweedy estrenan un nuevo adelanto. Se trata de la canción “Tired Of Taking It Out On You“, track que viene acompañado de un video que muestra a la banda en el estudio y que puedes ver al final de esta nota. Recordemos también que anteriormente se presentó una primera tajada del disco con la canción “Falling Apart (Right Now)“.

Este LP será un álbum doble con 21 tracks en donde la banda se embarcará de lleno en la música country, un estilo al que se han acercado durante su carrera de una manera un poco más alternativa. Este trabajo, además, será el primer larga duración de material original desde “Ode To Joy“, publicado en 2019.

Conoce el single a continuación: