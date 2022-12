Tim Commerford revela que tiene cáncer de próstata

Las malas noticias no paran en Rage Against The Machine. Y es que tan solo unos días luego de anunciar su nuevo proyecto 7D7D, el bajista Tim Commerford ha revelado que se encuentra en tratamiento por un cáncer de próstata. La información la entregó a través de una entrevista con Spin, donde comentó que antes de salir de gira con RATM en su esperada reunión de 2021, le removieron la próstata.

“Fui a obtener un seguro de vida pero mis números de PSA (Prostate-Specific Antigen, por sus siglas en inglés) estaban altos. No pude conseguirlo. No me asegurarían. Al principio, el número era muy bajo, como un punto y algo. Lo observé en el transcurso de un año y medio, y siguió elevándose más. Finalmente, me hicieron una biopsia y descubrieron que tenía cáncer, así que me sacaron la próstata. Había estado pensando, bueno, porque lo están viendo y dejan que llegue a este punto, tal vez no sea tan importante. Me culpo a mí mismo. Debería haber dicho: ‘Mis números están elevados y ¿qué significa eso realmente?’. Debería haberlo tomado más en serio”., indicó el artista al referirse al diagnóstico.