Thurston Moore estrena canción y anuncia nuevo disco: “By The Fire”

Estos últimos meses han sido bastante productivos para Thurston Moore, ya que el ex Sonic Youth ha estado publicando mucha música durante la pandemia. Ahora, eso sí, su actividad va más allá, debido a que el guitarrista acaba de anunciar un nuevo disco de su proyecto Thurston Moore Group titulado “By The Fire“, el cual estará disponible desde el próximo 25 de septiembre a través de su sello Daydream Library Series.

Junto al anuncio, también ya conocemos el single “Hashish“, el cual puedes revisar más abajo junto con todos los detalles del disco. Tal como en los trabajos anteriores de TMG, la alineación la componen Moore con el también ex Sonic Youth, Steve Shelley, además de la bajista Deb Googe de My Bloody Valentine y el guitarrista James Sedwards de Nøught. Además, este LP abrirá espacio para colaboraciones con la presencia de Leidecker y Jem Doulton.