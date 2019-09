Thurston Moore comparte cover de New Order: “Leave Me Alone”

Lamentables noticias llegan esta tarde del 11 de septiembre, ya que se acaba de dar a conocer el fallecimiento del gran Daniel Johnston a los 58 años. La noticia fue entregada por su representante, quien confirmó que el músico había sufrido un paro cardiaco ayer martes 10 de septiembre. Es importante señalar, que el músico estuvo enfrentando diversos problemas de salud, desde un diagnóstico de esquizofrenia y trastorno bipolar, sumándose al deterioro físico luego de sufrir una caída.

Conocido por un estilo ligado al movimiento lo-fi, el destacado músico será recordado por canciones como “True Love Will Find You In The End”, “Life In Vain”, “Walking The Cow”, entre muchas otras. Tras empezar a tener presentaciones cada vez más esporádicas, finalmente anunció su retiro de los escenarios en 2017.